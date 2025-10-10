Mardin’de 3 katlı evde yangın: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Olay, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

