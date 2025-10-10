HABER

Mardin’de 3 katlı evde yangın: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
