Mardin'de 3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu! Silah bulunamadı, özel ekip kuruldu; tek ihtimal üzerinde duruluyor

Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de dün yaşanan vahşet kısa sürede gündem oldu. Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Bir ailenin yok olduğu olayın neden gerçekleştiği henüz bilinmezken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah evde bulunamadı. Öte yandan kapıda zorlama da tespit edilmedi. Polis cinayet ihtimali üzerinden dururken, olayı aydınlatmak için özel ekip kuruldu. İşte detaylar...

Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

SİLAH EVDE BULUNAMADI

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR, ÖZEL EKİP KURULDU

Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

KOMŞU VE AKRABALARIN İFADELERİ ALINIYOR

İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

