Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı

Savur Belediyesi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. 31 yıl önce Başkavak İlköğretim Okulu'nda görev yapan 4 öğretmenin Mardin'e dönerken şehit edildiğini hatırlatan meslektaşları ve öğrenciler, şiir ve türküler ile şehit öğretmenleri andı.

ŞEHİT EDİLEN 4 ÖĞRETMEN TÖRENLE ANILDI

Öğretmenlerin toplumun temel yapı taşını oluşturduğunu söyleyen matematik öğretmeni ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Simge Sopa Okşaş, ''5 kasım 1994 yılında Başkavak İlköğretim Okulu'nda görev yapmakta olan 4 öğretmenimizin Mardin dönüş yolunda hain terör örgütü tarafından katledilmesinin yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu eğitim meşalesini biz öğretmenler olarak onurla ve gururla yakmaya devam ediyoruz.

Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz toplumun yapı taşlarını oluşturan, çocuklarımızı eğiten, ailelerimizi eğiten bireylerdir. Öğretmenlerimiz toplumun gelişimi, değişimi, ilerleyişi açısından önemlidir. Hain terör örgütünün öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza yapmış olduğu bu saldırı biz öğretmenlerin eğitim yolundaki adanmışlıklarını asla yıldıramaz. Biz öğretmenler daima and içtiğimiz bu yolda görevlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"ONLARI KALBİMİZDE YAŞATIYORUZ"

Savur sakini Hamide Erol ise şehit öğretmenleri unutmadıklarını belirterek, "Savur halkı olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onları kalbimizde yaşatıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman onları anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

