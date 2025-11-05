HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı

Mardin’in Savur ilçesi Başkavak köyünde 5 Kasım 1994’te bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen 4 öğretmen, düzenlenen programla anıldı.

Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı

Savur Belediyesi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. 31 yıl önce Başkavak İlköğretim Okulu'nda görev yapan 4 öğretmenin Mardin'e dönerken şehit edildiğini hatırlatan meslektaşları ve öğrenciler, şiir ve türküler ile şehit öğretmenleri andı.

Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı 1

ŞEHİT EDİLEN 4 ÖĞRETMEN TÖRENLE ANILDI

Öğretmenlerin toplumun temel yapı taşını oluşturduğunu söyleyen matematik öğretmeni ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Simge Sopa Okşaş, ''5 kasım 1994 yılında Başkavak İlköğretim Okulu'nda görev yapmakta olan 4 öğretmenimizin Mardin dönüş yolunda hain terör örgütü tarafından katledilmesinin yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu eğitim meşalesini biz öğretmenler olarak onurla ve gururla yakmaya devam ediyoruz.

Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı 2

Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz toplumun yapı taşlarını oluşturan, çocuklarımızı eğiten, ailelerimizi eğiten bireylerdir. Öğretmenlerimiz toplumun gelişimi, değişimi, ilerleyişi açısından önemlidir. Hain terör örgütünün öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza yapmış olduğu bu saldırı biz öğretmenlerin eğitim yolundaki adanmışlıklarını asla yıldıramaz. Biz öğretmenler daima and içtiğimiz bu yolda görevlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı 3

Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı 4

"ONLARI KALBİMİZDE YAŞATIYORUZ"

Savur sakini Hamide Erol ise şehit öğretmenleri unutmadıklarını belirterek, "Savur halkı olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onları kalbimizde yaşatıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman onları anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Mardin’de 31 yıl önce şehit edilen öğretmenler anıldı 5

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(DHA)

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 ay önce evlendiğini öğrendiği eski eşini darbedip bıçakladı3 ay önce evlendiğini öğrendiği eski eşini darbedip bıçakladı
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandıAdıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
şehit Mardin anma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.