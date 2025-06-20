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Mardin'de 38 yıl önce şehit edilen 30 kişi, törenle anıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi, törenle anıldı.

Mardin'de 38 yıl önce şehit edilen 30 kişi, törenle anıldı

Ömerli ilçesine bağlı Kırsal Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin 20 Haziran 1987'de düzenlediği silahlı saldırıda şehit edilen 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi için anma töreni düzenlendi. Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene; Kaymakam Furkan Çakır, İlçe Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, İlçe Jandarma Komutanı Hasan İper, İlçe Müftüsü Abdurrahman Harmankaya, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Müftü Harmankaya’nın yaptığı dua ile sona erdi. Kaymakam Çakır, ilçe protokolü ile beraber şehitlerin mezarına gül bırakıp dualar etti.

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‘38 YIL GEÇTİ AMA ACILARI HALE TAZE'

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi ve yengesiyle yeğenlerini kaybeden emekli köy korucusu Şeyhmus Yavuz (85), 20 Haziran 1987 akşamı teröristlerin 3 koldan köye saldırdığını belirterek, "O gün çoluk çocuk demeden vurdular. Hayvanları ve evleri yaktılar. 38 yıl geçti ama acıları hale tazedir. Allah şehitlerimize rahmet etsin" dedi. İlçe Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, saldırıda şehit olanlara rahmet dileyerek, "Sözün bittiği nokta burası. 3 yaşından 70 yaşına kadar bütün yaş grubundaki insanlar burada katledildi" diye konuştu. (DHA)

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