Mardin'de 4. Hudut Alay Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı

Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 4. Hudut Alay Komutanlığında "Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda yapılan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sancağın platformdaki yerini alması ve devir tesliminin ardından 4. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Cumhur Yazgan, görevini Piyade Albay Kansu Kurtuluş'a teslim etti.

Ardından askeri geçit töreni düzenlendi.

Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Derik Kaymakamı ve Kızıltepe Kaymakam Vekili Yunus Emre Bayraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Serkan Şahbaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehit aileleri ve gaziler katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mardin
