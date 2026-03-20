Mardin'de acı olay! 16 yaşındaki Medine hayatını kaybetti

Mardin Savur ilçesinde hayvan otlatırken dereye düşen Medine Yavuz (16), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz’u çevredekiler çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Yavuz’u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

