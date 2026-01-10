HABER

Mardin'de çikolata kavanozunda kokain ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Mardin de çikolata kavanozunda kokain ele geçirildi 1

ÇİKOLATA KAVONOZUNDA KOKAİN

Yapılan çalışmalar sonucu içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53.88 gram kokain ele geçirildiği, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Mardin de çikolata kavanozunda kokain ele geçirildi 2

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet tarafından yapılan paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Mardin uyuşturucu çikolata
