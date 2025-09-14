HABER

Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Muhammed Dağ (15), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu üzerindeki Çağ Çağ Barajı mevkisinde meydana geldi. Muhammed Dağ idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Dağ, yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağ’ın cenazesi, önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

