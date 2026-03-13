Mardin'de devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Kaza, Sultanköy Mahallesi mevkiinde bulunan Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 UKY 79 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Ş.Ç. (39), Z.Ş. (44), A.İ.Ç. (10), A.Ş.Ç. (12) ve M.Ş. (35) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır