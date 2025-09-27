HABER

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI!

Kavgada M. Veysi Demir (35) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17), yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

