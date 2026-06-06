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Mardin'de inşaatın 12'nci katından düştü! Hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat kazası sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Mardin'de inşaatın 12'nci katından düştü! Hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın 12'nci katından düşen Mehmet Şükrü Akyol (50), hayatını kaybetti.

Mardin de inşaatın 12 nci katından düştü! Hayatını kaybetti 1

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Şükrü Akyol, çalıştığı inşaatın 12'nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akyol’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Akyol’un cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardin de inşaatın 12 nci katından düştü! Hayatını kaybetti 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Mardin Artuklu İnşaat
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