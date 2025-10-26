HABER

Mardin'de kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi, ilkokul öğrencisi 11 yaşındaki çocuğu asılı halde bulduklarına dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İHBAR ÜZERİNE GİDEN EKİPLER ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

EVDE ASILI HALDE BULUNAN ÇOCUĞUN ÖLMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

