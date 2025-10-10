Mardin'de korkunç olay! 1 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı: 'Patlama sesi duydum'

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından patlama sesi de duyulurken, B.Ç, M.E.Ç. (2), B.Ç. (8), D.K. (35), D.K. (44), B.Ç. (23), K.A. (45), L.K. (23), İ.K. (6), N.K. (4), A.E. (29), L.Ç. (27) ve E.K. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açamayınca vinçle duvar kırıldı. Evden tahliye edilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan B.Ç., kurtarılamadı. B.Ç.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan B.Ç., L.Ç. ve E.K.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

'PATLAMA SESİ DUYDUM'

Mahallelilerden Furkan Yalçınkaya, "Mahalleye doğru geliyordum, patlama sesi duydum. Ambulanslar geldi, kapı açılmadı. Duvarı kırdılar, içeri girdiler. Küçük çocuklar vardı, yanmışlardı. Sonra itfaiye ve polis geldi. Şu an elektrik şirketi, elektriği kesiyor. Çocukların durumu belli değil, hastaneye götürdüler. Allah yardımcıları olsun. Allah kimsenin başına getirmesin” dedi.

Kaynak: DHA

