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Mardin'de korkunç olay! Kapanı gören şüpheli aracı polis memurunun üzerine sürdü... Polis ağır yaralandı

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Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de şüpheli bir araç uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Yere kapan atıldığını gören şüpheli aracını kapanı atan polis memuru A.Y.Ö.'nün üzerine sürdü. Polis memuru ağır bir şekilde yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Korkunç olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi.

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KAPANI GÖRÜNCE POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kapanla durdurulmaya çalışıldı. Yeren kapan atıldığını gören sürücü aracı Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö'nün üzerine kırdı.

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POLİS MEMUUR AĞIR YARALANDI

Polis memuru A.Y.Ö. ağır bir şekilde yaralandı. A.Y.Ö. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

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POLİSE ÇARPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli şahıs ise polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Şüpheli Mardin
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