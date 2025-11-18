HABER

Mardin’de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Mardin’de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, 67 ekip ve 150 personelin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik uygulama yapıldığı bildirildi. Denetimler kapsamında 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ile 30 park ve bahçenin kontrol edildiği kaydedildi. Öğrencilerin güvenliği için yürütülen uygulamada 877 kişinin sorgulandığı, 263 araç ve sürücüsünün denetlendiği belirtildi. Kurallara aykırı hareket eden 1 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

