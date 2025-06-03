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Mardin'de yangın! 150 kırsal mahalle enerjisiz kaldı

Mardin'de kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 150 kırsal mahallenin enerjisi kesildi.

Mardin'de yangın! 150 kırsal mahalle enerjisiz kaldı

Kızıltepe ve Derik ilçelerine bağlı kırsal mahalleleri besleyen Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Dikmen1 Trafo Merkezi’nde, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

150 MAHALLENİN ENERJİSİ KESİLDİ

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, trafo merkezi kullanılamaz hale geldi. Trafo merkezindeki zarar nedeniyle 2 ilçeye bağlı 150 kırsal mahallenin enerjisi kesildi.

Zarar gören trafo merkezinin onarımı için acil müdahale ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, yapılan ilk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin elektrik kesintisi
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