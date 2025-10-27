Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu! Vahşetin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim’de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu.

ANAHTARDAN KİMLİK TESPİTİ

Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğunu belirledi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Ramazan Er’in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.Kaynak: DHA