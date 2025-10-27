HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu! Vahşetin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında silahla vurulduktan cesedi yanmış halde erkek cesedi bulundu. Olay yerinde bulunan 3 anahtardan yola çıkılarak cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu! Vahşetin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim’de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu.

ANAHTARDAN KİMLİK TESPİTİ

Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğunu belirledi.

Mardin de yanmış erkek cesedi bulundu! Vahşetin sırrı 3 anahtar ile çözüldü 1

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Mardin de yanmış erkek cesedi bulundu! Vahşetin sırrı 3 anahtar ile çözüldü 2

Ramazan Er’in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mardin de yanmış erkek cesedi bulundu! Vahşetin sırrı 3 anahtar ile çözüldü 3

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında çok konuşulacak çıkışCanlı yayında çok konuşulacak çıkış
Ayaklarınızı düşünen tasarım!Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.