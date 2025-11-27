HABER

Mardin'de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı

Mardin'de 3 kişilik ailenin evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunmalarıyla ilgili soruşturma derinleştirildi, özel ekip kuruldu. Kapıda zorlama ve boğuşma tespit edilmedi. Tüm kameralar tek tek incelendi. Ailenin komşusu olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakalandı ve tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya’nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tabanca ile birlikte yakalandı. İşlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli, ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Mardin de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı 1

Olay, 25 Kasım’da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı 2

BABA AYRI YERE DEFNEDİLDİ

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

Mardin de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı 3

BOĞUŞMA YOK, ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

Mardin de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı 4

KOMŞU TABANCAYLA YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Mardin de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

