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Mardin'de zabıta ekipleri bayram tedbirlerini uyguladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

Mardin'de zabıta ekipleri bayram tedbirlerini uyguladı

Alınan önlemler doğrultusunda, Tarihi 1. Cadde Hava Radar mevkisinde zabıta personeli ve araçlar görevlendirilerek trafik akışı sorunsuz şekilde sağlandı. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarının düzenli hizmet vermesi için gerekli koordinasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır kapı mevkiisnden başlayarak eski diş hastanesine kadar olan güzergâhta, her durak ve kilit noktada personel görevlendirilerek şehir içi düzenin korunması hedeflendi. Şehre gelen misafir araçlara broşür dağıtılarak en yakın otoparklara yönlendirme yapıldı ve tespit edilen otoparklarda denetimler yapıldı.

Ayrıca, mezbahanalar ve camilerde de bayram yoğunluğu göz önünde bulundurularak gerekli kontrol ve denetimler yapıldı. Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere ise ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olundu.

Yenişehir Vali Ozan Caddesi üzerindeki yaya geçitlerinde de zabıta personeli görevlendirilerek vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri sağlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Mardin
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