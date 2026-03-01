Mardin Hava Durumu! 01 Mart Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mart 2026 Pazar günü, Mardin'de hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 1 derece civarına ineceği öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %23 civarında olacak. Bu güzel havada Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için ideal bir gündesiniz.

Önümüzdeki günlerde Mardin hava durumu keyifli geçecek. 2 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığının 12 derece olması bekleniyor. 3 Mart Salı günü ise sıcaklık 14 derece civarına yükselecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'de açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlıyor.

3 Mart Salı günü hava durumu değişebilir. Orta şiddetli yağmurların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava durumu genellikle güneşli ve ılıman geçecek.

Mardin'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Açık hava etkinliklerine katılabilir, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. 3 Mart Salı günü yağmurlu olacağı için bu tarihte planladığınız etkinlikleri kapalı alanlarda yapmayı düşünebilirsiniz.