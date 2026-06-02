Mardin Hava Durumu! 02 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, yaklaşık %14 seviyesinde. Rüzgarın hızı ise 5.37 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcak ve kuru hava, Mardin'deki yaz günlerine işaret ediyor.

Mardin'de güneşli ve sıcak bir gün geçireceksiniz. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuluyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 32 derece civarında olacak. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık ise 33 derece civarına çıkacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumlu.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılması öneriliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlar tercih edilmeli. Rüzgarın hızının düşük olması nedeniyle hava daha sıcak hissedilebilir.

