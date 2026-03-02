HABER

Mardin Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 2 Mart 2026 tarihinde güneşli ve serin bir hava etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 4 - 6 derece seviyelerinde seyrederken, gece sıcaklık 0 - 2 derece arasında kalacak. Erken bahar havası ile karşılaşan Mardin, önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu gösterecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak, sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlayacak.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi, Mardin'de hava durumu güneşli ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 4 - 6 derece dolaylarında olacak. Gece sıcaklık ise 0 - 2 derece arasında seyredecek. Bu durum, Mardin için tipik bir erken bahar gününü gösteriyor.

Hava durumu hakkında soracak olursanız, güneşli ve serin bir gün geçireceksiniz. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 4 - 6 derece aralığında olacak. Gece ise sıcaklığın 0 - 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu da Mardin'deki erken bahar havasının bir işareti.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak. 3 Mart Salı günü, sıcaklık 6 - 8 derece arasında olacak. 4 Mart Çarşamba günü ise 4 - 6 derece civarında seyredecek. Bu, Mardin'de mevsim normallerine uygun bir durumu yansıtıyor.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceği unutulmamalıdır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, gündüz saatlerinde güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı için önemlidir.

Mardin'de 2 Mart 2026 Pazartesi günü, güneşli ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

hava durumu Mardin
