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Mardin Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 3 Haziran 2026 tarihinde hava durumu 30 derece sıcaklık ve %20 nem oranıyla beraber açık kalacak. Rüzgar hızı ise 3.37 km/saat olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalarda dikkatli olunmalı. Bol su içmek, hafif kıyafetler tercih etmek ve güneşten korunmak sağlığınız için önem taşıyor. Serin ortamlarda kalmak da gereklidir.

Mardin Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Mardin'de hava sıcaklığı 30 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 29 derece. Nem oranı %20 civarında. Rüzgar hızı 3.37 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Mardin'de önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 31 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 29 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %21. Rüzgar hızı 5.01 km/saat olacak. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 32 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 30 derece olarak bekleniyor. Nem oranı %18. Rüzgar hızı 5.45 km/saat olacak.

6 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 27 derece civarında. Hissedilen sıcaklık da 27 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %26. Rüzgar hızı 7.96 km/saat olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler uygulamak da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak gereklidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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