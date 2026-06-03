Mardin Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Mardin'de hava sıcaklığı 30 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 29 derece. Nem oranı %20 civarında. Rüzgar hızı 3.37 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Mardin'de önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 31 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 29 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %21. Rüzgar hızı 5.01 km/saat olacak. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 32 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 30 derece olarak bekleniyor. Nem oranı %18. Rüzgar hızı 5.45 km/saat olacak.

6 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 27 derece civarında. Hissedilen sıcaklık da 27 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %26. Rüzgar hızı 7.96 km/saat olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler uygulamak da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak gereklidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.