Mardin Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 3 Ocak 2026 tarihinde hava durumu oldukça soğuk. Gündüz sıcaklığı -2°C, gece ise -10°C olarak ölçülecek. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle kalın giyinmek ve rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşük seyrederken, sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Güvenli sürüş için kış koşullarına uygun önlemler almak gereklidir.

Ufuk Dağ

Bugün 3 Ocak 2026 Cumartesi. Mardin'de hava durumu oldukça soğuk. Hava açık. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık -2°C. Gece ise sıcaklık -10°C civarında olacak. Bu soğuk hava koşullarında kalın giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını korumak gerekir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları gündüz 1°C olacak. Gece -6°C civarında seyredecek. 5 Ocak Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 2°C olacak. Gece ise -5°C'ye kadar düşecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklıklarının gündüz 0°C, gece ise -5°C olması tahmin ediliyor. Düşük hava sıcaklıkları nedeniyle kalın giyinmek önem taşıyor. Sabah ve akşam hoursında dikkat etmek gerekir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Koruyucu giysiler farklılığınızı artırabilir.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek gereklidir. Vücut ısısını korumak için uygun aksesuarlara ihtiyaç vardır. Eller ve yüz korumalı olmalıdır. Araç kullanırken güvenliğe de önem vermek gerekir. Kış koşullarına uygun lastikler kullanılmalıdır. Antifriz seviyesinin kontrol edilmesi ise hayati önem taşır. Bu önlemler güvenliğinizi artıracaktır.

