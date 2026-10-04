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Mardin Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 4 Ekim 2026 tarihi, güzel bir sonbahar günü sunuyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda yapacağınız piknikler ve arkadaş buluşmaları için mükemmel bir fırsat var. Mardin’in tarihi mekanlarında yürüyüş yapmak da oldukça zevkli. Gün boyunca hafif rüzgarın tadını çıkarırken, akşam serinliği için kalın giysiler bulundurmayı unutmayın. Hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ise oldukça önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin hava durumu, 04 Ekim 2026 tarihinde oldukça güzel. Sonbahar havası şehrin sıcak ve kurak yaz günlerini izliyor. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, Mardin'de dışarıda yapılacak aktiviteler için idealdir. Özellikle sabah saatlerinde esintiler hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif sıcaklık ile birleşiyor. Mardin sokaklarını dolaşmak son derece keyifli oluyor.

Güneşli bu güzel pazar günü, dışarıda piknik yapmak için mükemmel bir fırsat var. Arkadaşlarınızla buluşabilir, aile ziyaretleri gerçekleştirebilirsiniz. Mardin’in tarihi ve kültürel mekanlarında yürüyüş yapmak da bu havada zevkli olacaktır. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünlerinizi kullanmayı unutmayın. Güneşli günler, cildinize zararlı olabilir. Hafif sıcaklık hissi, bu durumu göz ardı etmenizi gerektirmemelidir.

Yakın günlerde hava durumu birkaç değişim gösterebilir. Ancak genel olarak Mardin'de mevsim normlarına uygun sıcaklıklar bekleniyor. Sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında dalgalanması öngörülüyor. Hafif rüzgarlı günler, dışarıda zaman geçirmek için uygun bir ortam sağlar. Akşam saatlerinde serin havalar hissedilecek. Bu nedenle akşam dışarı çıkacak olanlar, kalın giysiler bulundurabilirler.

Mardin’de hava durumu değişiklikleri sık görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Ani değişimler planlarınızı etkileyebilir. Bu nedenle tedbirli olmak faydalıdır. Su ihtiyacınızı karşılamak ve esnek giysiler tercih etmek de önemlidir. Mevsim geçişlerinde vücut sıcaklığına uyum sağlamak gereklidir.

Mardin'deki bugünkü hava durumu keyifli. Önümüzdeki günlerde bu keyfi sürdürmek için dikkat ve hazırlık yeterlidir. Mardin’in büyüleyici sokaklarında yürüyüş yaparken, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu havanın keyfini sonuna kadar çıkarın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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