Mardin Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi, Mardin'de hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar da bu seviyelerde olacak. Rüzgarın hızı düşük. Yağış beklenmiyor.

5 Mayıs Salı günü, hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında seyredecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava biraz serinleyecek. Bu gün 9 ile 14 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 7 Mayıs Perşembe günü hava tekrar açacak. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında kalacak.

Bu dönemde, özellikle 6 Mayıs Çarşamba günü beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almakta yarar var. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirirken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye gibi önlemler almak konforunuzu artıracaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacak. Seyahat ve günlük aktivitelerinizi planlarken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.