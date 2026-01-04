HABER

Mardin Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 4 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve puslu geçiyor. Gün içinde sıcaklık 2 dereceye yükselebilecekken, gece sıcaklığı -7 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın hızı 10-15 km/saat arasında değişecek. Yüksek nem, soğuk havayı daha sert hissettirecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski mevcut. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları hayati önem taşıyor. 5 ve 6 Ocak'ta hava durumu benzer şekilde devam edecek.

Doğukan Akbayır

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve puslu. Hava sıcaklığı gün boyunca 2 derece civarına yükselebilir. Gece ise sıcaklık -7 dereceye kadar düşebilir. Rüzgarın hızı 10-15 km/saat arasında estikçe, zaman zaman 25-27 km/saat seviyelerine ulaşacak. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk hava daha sert hissedilecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski oldukça yüksek. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları çok önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk kalacak. 5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 3 derece civarına yükselebilir. 6 Ocak Salı günü ise sıcaklık 5 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları -6 ve -4 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 10-15 km/saat arasında esebilir. Zaman zaman 25-27 km/saat seviyesine ulaşması bekleniyor. Yüksek nem nedeniyle soğuk hava daha ağır hissedilecek. Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski sürücüleri ve vatandaşları tehdit ediyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak çok önemlidir. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski artış gösteriyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırmaları gerekmekte. Lastiklerinin uygunluğunu kontrol etmeleri önemlidir. Aynı zamanda yol koşullarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Vatandaşlar kalın ve kat kat giyinmelidir. Sıcak içecekler tüketmeleri önerilmektedir. Ayrıca, açık hava etkinliklerini mümkün olduğunca kısa tutmaları gereklif. Yaşlılar ve çocuklar soğuk hava koşullarından daha fazla etkileniyor. Bu durumu unutmamak önemlidir.

