Mardin Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu sakin ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 2 derece olması bekleniyor. Nem oranı %99 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 3.1 km'ye ulaşıyor. Gün boyunca dışarıda vakit geçirmek rahat olacak. Akşam saatlerinde serinlik hissedebilirsiniz.

5 Şubat Perşembe günü hava biraz bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 - 6 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 13 - 7 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü hava yine bulutlanacak. Sıcaklıklar 10 - 7 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağmurlu günler için uygun giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler ve ayakkabılar faydalı olacaktır.

Mardin'de genel olarak hava sıcak ve kuru. Ancak bu dönemde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artması alışılmadık bir durum yaratıyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.