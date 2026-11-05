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Mardin Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 5 Kasım 2026'da değişken bir seyir izliyor. Bugün 19 ile 22 derece arasında sıcaklıklar belirlenirken, sabah serinliği yerini güneşli bir havaya bırakıyor. Öğle saatlerinde hafif rüzgar etkili oluyor ve akşam sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşebiliyor. Yerel yağışlar beklenirken, açık hava etkinliklerini planlarken güncel hava tahminini dikkate almak önem taşıyor.

Mardin Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de 05 Kasım 2026 tarihinde hava durumu değişken. Bölgenin iklimine uygun olarak sakin bir görünüm sergiliyor. Bugün hava oldukça ılımlı. Keyifli bir atmosfer sunuyor. Sıcaklıklar gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah serin bir hava hissediliyor. İlerleyen saatlerle birlikte güneşin etkisiyle hava ısınıyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş, Mardin'in tarihi dokusunu güzelleştiriyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için cazip bir ortam sağlıyor.

Öğle sonrası gelen hafif rüzgâr etkili. Sıcak hava ile birleşerek insanlara rahatlık sağlıyor. Ancak öğleden sonra yerel hava koşulları yüzünden yağışlar bekleniyor. Günlük yürüyüşlerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak faydalı. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yanınıza şemsiye almak önemlidir. Bu, beklenmedik hava durumlarından koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyir izleyecek. Hafta sonu ılımlı geçecek. Sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişkenlik gösterecek. Bazı günlerde yerel yağış bekleniyor. Güneşli sabahların ardından öğle saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava tahminini güncel takip etmek önemli.

Mardin'de hava durumu değişken. Önümüzdeki günler serin akşam saatleri habercisi olacak. Akşam sıcaklık 15 derece civarına düşebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar hafif bir ceket veya hırka almalı. Gece saatlerinde serin hava yürüyüş yapanlar için dikkat gerektirebilir.

Bölgenin iklimi, yerel yaşamı etkiliyor. Gün içerisinde hava şartlarına uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir. Yağış beklentisi tarımsal faaliyetleri olumlu etkileyecek. Mardin'in doğal güzelliklerine olan merakınızı artıracak bu hava durumu, yerel bitkilerin canlanmasına katkıda bulunacaktır.

Mardin hava durumu dinamik bir yapı sergiliyor. Bugün ve önümüzdeki günler açısından hava tahminine dikkat ederek plan yapmak mümkün. Güneşli havanın tadını çıkarmak, yağışlara hazırlıklı olmak gününüzü keyifli kılacaktır. Sevdiklerinizle dışarıda geçireceğiniz zamanı daha eğlenceli hale getirebilir.

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hava durumu Mardin
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