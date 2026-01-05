HABER

Mardin Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 5 derece, gece sıcaklıkları 1 ile 2 derece civarında kalacak. Rüzgar saatte 15 kilometre hızla kuzeyden esecek. 6 Ocak'tan itibaren hava daha bulutlu hale gelecek. Gece sıcaklıkları 0 ile 1 dereceye düşecek. Soğuk hava koşullarında kalın giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek önem arz edecek.

Doğukan Akbayır

5 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 5 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 1 ile 2 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre olacak. Nem oranı %65 civarında ölçülecek. Bu koşullar altında hava durumu bu şekilde devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Ocak Salı günü hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 1 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı yine saatte 15 kilometre olacak. 7 Ocak Çarşamba günü hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 ile 9 derece arasında ölçülecek. Gece sıcaklıkları 3 ile 4 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre olarak öngörülüyor. 8 Ocak Perşembe günü hava tekrar bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 5 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 2 ile 3 derece arasında kalacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre olarak bekleniyor.

Bu hava koşullarına göre Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Bu dönemde soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekecek. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumada yardımcı olur. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını dengelemek için sıcak içecekler önemlidir. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunması gerekir. Pencere ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemenizi sağlayacaktır.

