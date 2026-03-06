HABER

Mardin Hava Durumu! 06 Mart Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 6 Mart 2026 Cuma günü serin ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 0 ile 2 dereceye düşecek, sağanak yağışlar görülecek. 8 ve 9 Mart'ta ise hafif yağmur ve bulutlu hava devam edecek. Bu dönemde kat kat giyinmek ve su geçirmeyen mont taşımak faydalı olacak. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli.

Seray Yalçın

Mardin'de, 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağmurlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 2 ile 6 derece arasında değişecek. Mardin hava durumu bu dönemde serin ve yağmurlu olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir.

7 Mart Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında bekleniyor. Yine bu tarihte yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 8 Mart Pazar günü, hava sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşulların devam etmesi öngörülüyor. 9 Mart Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 1 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. Bu günlerde artan bulutlarla beraber yağışlı hava koşulları sürecek.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında kat kat giyinmek faydalı olur. Su geçirmeyen mont veya yağmurluk taşımak da önemlidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte yarar vardır. Mümkünse yürüyüş yollarını kullanmak kazaların önüne geçebilir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olur.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
