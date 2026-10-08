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Mardin Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 08 Ekim 2026 Perşembe günü hava durumu, 19-22 derece arasında değişiyor. Parçalı bulutlu ve arada güneşli bir gün gözlemlenecek. Şehrin ılıman iklimi, turistler için ideal bir keşif fırsatı sunuyor. Dışarıda rahat hareket edebilmek için hafif giyinmek daha uygun olacaktır. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar bekleniyor, bu yüzden ince bir mont giymek faydalı olabilir. Mardin'in tarihi güzelliklerini keşfetmek için harika bir zaman.

Mardin Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

08 Ekim 2026 Perşembe günü Mardin'de hava durumu, 20 derece civarında bir sıcaklık sunuyor. Bölgenin iklim yapısına uygun bir hava gözlemleniyor. Mardin'de yer yer parçalı bulutlu, arada güneşli anlar yaşanacak. Bugün hava merak ediliyor. Hafif bir giysi tercih etmek uygun olacaktır. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Dışarıda rahat hareket etmek için kat kat giyinmek mantıklı olacaktır.

Mardin’in tarihi ve kültürel dokusu ile ılıman hava, atmosferi olumlu etkiliyor. Hava durumu, ideal bir keşif günü sunuyor. Şehrin dar sokaklarında veya tarihi mekanlarında yürüyüş yaparken, hafif bir hırka ya da ceket almak keyfinizi artırabilir.

Hava durumu tahminlerine göre, Mardin’de sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar, 18-22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde biraz serin hava bekleniyor. Akşam gezmeleri için şal ya da ince bir mont almak iyi bir düşünce olacak. Hafta sonu planlarında akşam saatlerine dikkat etmek önemli.

İlerleyen günlerde, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu takip etmek, ani yağışlar veya serin rüzgarlar için önlem almanızı sağlar. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, katmanlı giyinme yöntemi rahatlık sağlar. Unutmamalısınız ki, sıcak günlerde su almayı ihmal etmemek önemlidir.

Mardin’deki keyifli hava durumu, doğal güzellikleri görmek için fırsat sunuyor. Kısa bir tatil planladıysanız, bu günlerin tadını çıkarın. Bugün ve önümüzdeki günlerde Mardin’in tarihi, kültürel zenginliklerini keşfederken havanın tadını çıkarın. Keyifli anılar biriktirmeniz dileğiyle.

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hava durumu Mardin
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