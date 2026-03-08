HABER

Mardin Hava Durumu! 08 Mart Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişirken, gece sıcaklığı 1 ile 3 dereceye düşecek. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 12 ile 14 dereceye yükselecek ve güneşli bir gün yaşanacak. 10 Mart Salı günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, yağmura yönelik hazırlık yapmak önem taşıyor.

Simay Özmen

Mardin'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında. Gece sıcaklık ise 1 ile 3 derece olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak da hayati bir gereklilik.

9 Mart Pazartesi günü hava durumu değişecek. Sıcaklıklar 12 ile 14 derece arasında olacak. Gün sıcak ve güneşli geçecektir. 10 Mart Salı günü yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 18 derece arasında seyredecek. 11 Mart Çarşamba günü ise hava genellikle sıcak ve bulutlu olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Serin ve yağmurlu günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen mont veya yağmurluk taşımak gereklidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte yarar vardır. Yürüyüş yollarını tercih etmek kazaları önleyebilir. Hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olur.

