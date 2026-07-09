Mardin Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe'de, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızının saatte yaklaşık 5 kilometre olması bekleniyor. Nem oranı %14 civarında olacak. Bu durum, havanın kuru olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde kalacak. 10 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklık 38 derece olacak. En düşük sıcaklığın ise 23 derece civarında olması bekleniyor. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 41 ile 27 derece arasında değişecek. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 41 ile 26 derece olacak. Rüzgar hızları ve nem oranları da aynı seviyelerde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Ayrıca hafif giyinmek de faydalıdır. Açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da önerilir. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.