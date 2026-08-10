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Mardin Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Bugün, 10 Ağustos 2026'da, hava sıcaklığı gündüz 38-40 derece aralığında seyrediyor. Gece ise bu sıcaklık 24-25 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 11, 12 ve 13 Ağustos'ta hava sıcaklığının 39-41 derece dolaylarında olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Güneşten korunmak, sağlığınız için elzemdir.

Mardin Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin'de bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-40 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24-25 derece dolaylarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz iklimine uygundur.

Önümüzdeki günler de benzer hava durumu ile geçecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 39-41 derece civarında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık yine 39-41 derece aralığında olacak. 13 Ağustos Perşembe günü de aynı sıcaklıklar tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Mardin'in yaz aylarının tipik özelliğidir.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmak risklidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek güneşten korunmanızı sağlar. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gereklidir.

Mardin'de önümüzdeki günler, yüksek sıcaklıklarla devam edecek. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı önlemler almanız sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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