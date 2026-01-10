Mardin Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 10 Ocak 2026 Cumartesi. Mardin'de hava durumu puslu güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığının 8 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 1 derece civarına düşecek. Bu durumda gün boyunca hava serin ve hafif yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde, 11 Ocak Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz 8 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü de sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık gündüz 9 derece, gece 4 derece civarında kalacak. 13 Ocak Salı günü yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklık gündüz 7 derece, gece 1 derece civarında olacak.

Bu dönemde Mardin'de hava serin ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Bol su içmek vücut ısınızı dengelemeye yardımcı olur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Bu saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken gerekli önlemleri almak önemlidir.