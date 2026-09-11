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Mardin Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Bugün 20 derece civarında başlayan hava durumu, gün boyunca hafif yerel yağış ihtimaliyle birlikte ılımlı ve güneşli bir seyir izliyor. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların 20 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin akşam serinliği için hazırlıklı olmaları önemli.

Mardin Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin, tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken bir şehirdir. Yarı kurak iklimi ile bilinir. Bugün, 11 Eylül 2026'da Mardin'de hava durumu ilgi çekici. Günün başlangıcında hava 20 derece civarında hissediliyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik mevcut. Mardinli hemşehriler, gün ilerledikçe sıcaklıklarının arttığını görecekler. Öğle saatlerinde sıcaklık 24 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise hava 19 ile 22 derece arasında bir dengeye dönecek. Böylece günün bitiminde rahat bir serinlik sağlanacak.

Bugün Mardin'de genel anlamda güneşli bir hava hâkim. Ancak gün ilerledikçe bazı yerlerde hafif yerel yağışların görülme ihtimali var. Mardin iklimi, yaz dönemi sona yaklaşırken alışılmış sıcaklıktan farklılaşmaya başladı. Bu durum, serinlik isteyenlere ve dışarıda vakit geçirenlere olumlu yansıyacak. Bugün Mardin’de hava, güneşli ve ılımlı olacak. Dışarıda yapılacak aktiviteler için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu sıcaklıkların gittikçe azalacağını gösteriyor. Hafta sonuna yaklaşırken, gündüz sıcaklıklarının 20 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin, öğle saatlerinde güneşten korunmaları önemli. Ayrıca, akşam saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Dışarıda yemek yiyecekler veya buluşmalar düzenleyecekler, ceket ya da hafif bir kaban almayı düşünmeli. Bu, akşam aktiviteleri için gereklidir.

Mardin’in hava durumu, tarihi dokularını ziyaret etmek ve açık hava keyfi sürmek isteyenler için elverişli. Ancak hava sıcaklıkları ve olası yağışları göz önünde bulundurmalısınız. Dış mekan aktiviteleriniz için hazırlıklı olmakta fayda var. Mardin, bugün ve gelecek günlerde sunduğu ılıman havası ile dinlendirici bir deneyim sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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