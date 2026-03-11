HABER

Mardin Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Mart 2026'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 15 derece, gece ise 4 dereceye düşecektir. Rüzgar hafif eserek nem oranı %64 seviyesinde kalacaktır. 12 Mart'ta bulutlar artacak, 13 Mart'ta hava kısmen güneşli olacaktır. 14 Mart'ta yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, keyifli bir deneyim için önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Ilıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Bu koşullar, Mardin'de ılıman bir günü tanımlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Mart Perşembe günü bulutlar artacak. Sıcaklık yine 15 derece civarında olacak. 13 Mart Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. 14 Mart Cumartesi günü ise yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Bu nedenle hava durumu dalgalı bir seyir izleyebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Serin ve yağmurlu günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen mont veya yağmurluk taşımak gereklidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Yürüyüş yollarını tercih etmek kazaları önleyebilir. Hazırlıklı olmak keyifli zaman geçirmenizi sağlar.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
