HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Ekim 2026 tarihi, ilginç bir hava durumu sunuyor. Genellikle sıcak bir hava beklenmesine rağmen, gün içindeki sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Hava, hafif bulutlu gökyüzüyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde Mardin'de sıcaklık değerleri dengeli bir seyir izleyecek. Dış mekan aktiviteleri için hafif giysiler ve akşam saatleri için ceket öneriliyor.

Mardin Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de 12 Ekim 2026 tarihi, ilginç bir hava durumu sunuyor. Genellikle sıcak ve kuru bir hava beklenir. Ancak bugün sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık, 19-22 derece arasında değişiyor. Bu durum, Mardin'in yerel iklimine uygun. Yerel halk, gün içinde dışarıda vakit geçirme fırsatı buluyor.

Hava durumu nasıl? Mardin'de gökyüzü hafif bulutlu. Güneş zaman zaman bu bulutların arasından çıkıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık hissedilmezken, akşam serinliği beliriyor. Bu, gelecek günler için ipuçları veriyor. Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu hakkında neler bekleniyor?

Mardin’in hava tahminine göre sıcaklık değerleri benzer şekilde devam edecek. Hava durumu, 19 ila 23 derece arasında dengeli bir seyir izleyecek. Özellikle 14 Ekim Çarşamba günü, şehirde dolaşmak için ideal bir gün olacak. Bu günde sıcaklık, 22-24 derecelere kadar çıkabilir. Ancak akşam saatlerinde serin olacağı unutulmamalı.

Hava durumu ile ilgili önlemler almak önemli. Gündüz güneşten korunmak için hafif giysiler tercih edilebilir. Serin akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar ceket almalı. Mardin’in tarihi mekanlarını gezerken, güneş kremi ve şapka kullanmak önemli. Bu, güneşten korunmanıza yardımcı olacaktır.

Mardin'de hava durumu, serin akşamlar ve taze günler sunuyor. Şehrin doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri muhteşem anılar biriktirmenize olanak tanıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Dışarıdaki etkinliklerinizi buna göre planlayabilirsiniz. Mardin sıcak ama serin akşamlar yaşayabilir. Bu nedenle kontrollü hareket etmek her zaman en iyisi olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdiKayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybettiİki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.