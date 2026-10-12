Mardin Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Ekim 2026 tarihi, ilginç bir hava durumu sunuyor. Genellikle sıcak ve kuru bir hava beklenir. Ancak bugün sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık, 19-22 derece arasında değişiyor. Bu durum, Mardin'in yerel iklimine uygun. Yerel halk, gün içinde dışarıda vakit geçirme fırsatı buluyor.

Hava durumu nasıl? Mardin'de gökyüzü hafif bulutlu. Güneş zaman zaman bu bulutların arasından çıkıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık hissedilmezken, akşam serinliği beliriyor. Bu, gelecek günler için ipuçları veriyor. Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu hakkında neler bekleniyor?

Mardin’in hava tahminine göre sıcaklık değerleri benzer şekilde devam edecek. Hava durumu, 19 ila 23 derece arasında dengeli bir seyir izleyecek. Özellikle 14 Ekim Çarşamba günü, şehirde dolaşmak için ideal bir gün olacak. Bu günde sıcaklık, 22-24 derecelere kadar çıkabilir. Ancak akşam saatlerinde serin olacağı unutulmamalı.

Hava durumu ile ilgili önlemler almak önemli. Gündüz güneşten korunmak için hafif giysiler tercih edilebilir. Serin akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar ceket almalı. Mardin’in tarihi mekanlarını gezerken, güneş kremi ve şapka kullanmak önemli. Bu, güneşten korunmanıza yardımcı olacaktır.

Mardin'de hava durumu, serin akşamlar ve taze günler sunuyor. Şehrin doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri muhteşem anılar biriktirmenize olanak tanıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Dışarıdaki etkinliklerinizi buna göre planlayabilirsiniz. Mardin sıcak ama serin akşamlar yaşayabilir. Bu nedenle kontrollü hareket etmek her zaman en iyisi olacaktır.