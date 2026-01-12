Mardin Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

12 Ocak Pazartesi 2026. Mardin'de hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Gündüz hava sıcaklığı 10 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar saatte 50 kilometreye kadar hızlanacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişecek. 13 Ocak Salı günü orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece olacak. Gece ise sıcaklık 1 derece civarı tahmin ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü hafif yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 7 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -4 derece olarak öngörülüyor. 15 Ocak Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise -1 dereceye düşecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlardan kaçınmak da faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir seçenektir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.