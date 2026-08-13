HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 13 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 39-40 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 30-32 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %19-39 arasında değişecek. Sıcak havalarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve su tüketimini artırmak önem taşıyor. Yaşlılar ve çocuklar içinse önlemler almak, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine planlamak gerekecek.

Mardin Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin'de hava durumu, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 39 - 40 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 30 - 32 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24 - 25 dereceye gerileyecek. Bu, serin bir ortam sağlayacak. Rüzgar batıdan, saatte 9 - 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %19 - %39 arasında değişecek.

Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, güneşin etkilerini hafifletir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 38 - 40 derece arasında olacak. 15 ve 16 Ağustos Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklığın 36 - 37 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle benzer önlemleri almak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarında özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Kronik rahatsızlıkları olan bireyler de önlem almalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken veya akşam serinliği zamanına bırakılmalıdır. Öğle saatlerinde kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"
Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdülerBinlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.