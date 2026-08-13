Mardin Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 39 - 40 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 30 - 32 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24 - 25 dereceye gerileyecek. Bu, serin bir ortam sağlayacak. Rüzgar batıdan, saatte 9 - 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %19 - %39 arasında değişecek.

Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, güneşin etkilerini hafifletir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 38 - 40 derece arasında olacak. 15 ve 16 Ağustos Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklığın 36 - 37 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle benzer önlemleri almak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarında özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Kronik rahatsızlıkları olan bireyler de önlem almalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken veya akşam serinliği zamanına bırakılmalıdır. Öğle saatlerinde kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.