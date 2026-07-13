Mardin Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 dereceye yaklaşıyor. Gece saatlerinde ise 23 - 24 derece arasında seyrediyor. Rüzgar hızı 15 km/s civarında. Nem oranı %23 seviyelerinde. Bu koşullar, Mardin'de tipik bir Temmuz günüdür.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü, gündüz sıcaklığının 37 derece civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklığının 22 - 23 derece arasında olması bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 37 - 38 derece, gece sıcaklığı ise 23 - 24 derece tahmin ediliyor. 16 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 38 - 39 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 24 - 25 derece arasında bekleniyor. Bu veriler, Mardin'de hava durumunun sıcak ve güneşli kalacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekmektedir. Mümkünse kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu tercihler vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gereklidir. Şapka gibi aksesuarlarla başın korunması önem taşır. Bu önlemler, Mardin'deki hava koşullarına karşı sağlık ve konfor sağlar.