Mardin Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Mardin hava durumu nasıl?

14 Ağustos 2026 Cuma günü Mardin'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-39 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Bu durum hava sıcaklığını daha da hissedilir hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 36-37 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü 34-35 dereceye düşmesi öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece arasında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak önemli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya çalışın.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu grupların dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli durumlarda serin alanlarda vakit geçirmelidirler. Evdeyken, pencere ve perdeleri kapalı tutarak ortamı serin tutabilirsiniz.

Bu sıcak günlerde enerji tüketiminin artabileceğini unutmamak gerekir. Elektrikli cihazları gereksiz yere çalıştırmayarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Bu durum çevreye de katkı sağlar.