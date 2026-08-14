HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 38-39 dereceye ulaşırken, gece 25-26 derece civarında kalacak. Nem oranının düşük olması, sıcaklığı daha da hissedilir hale getiriyor. Temmuz ayında benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Yoğun sıcaklık nedeniyle özellikle çocuklar ve yaşlılar dikkatli olmalı. Bol su içmek ve güneşten korunmak şart.

Mardin Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

14 Ağustos 2026 Cuma günü Mardin'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-39 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Bu durum hava sıcaklığını daha da hissedilir hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 36-37 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü 34-35 dereceye düşmesi öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece arasında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak önemli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya çalışın.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu grupların dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli durumlarda serin alanlarda vakit geçirmelidirler. Evdeyken, pencere ve perdeleri kapalı tutarak ortamı serin tutabilirsiniz.

Bu sıcak günlerde enerji tüketiminin artabileceğini unutmamak gerekir. Elektrikli cihazları gereksiz yere çalıştırmayarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Bu durum çevreye de katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdiSinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi
AK Parti’ye 4 yeni transfer! Erdoğan rozetlerini takacakAK Parti’ye 4 yeni transfer! Erdoğan rozetlerini takacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.