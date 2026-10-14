Mardin Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça güzel. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında. Güneşin sıcak ışınları, Mardin'in taş yapıları üzerinde etkileyici bir etki bırakıyor. Güne başlarken hava hafif serin. Bu serin hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratıyor. Bugünkü hava durumuna bakacak olursak, gökyüzü genel olarak hafif bulutlu. Bu durum, Mardin’in tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını çıkarmanız için güzel bir fırsat sunuyor.

Mardin, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu nedenle, mevsim geçişlerinde hava değişkenlik gösterebilir. Hava sıcaklığı bugün 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gün içinde güneşlenirken, akşam soğuk havada rahatsız olabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından dikkatli olmak önemli. Cuma günü beklenen hava, bazı değişimlere yol açacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günlerinde hafif yağışlı hava koşulları yaşanacak. Açık hava etkinliklerinde hava durumunu dikkate almak önemli. Planlarınızı buna göre gözden geçirmenizde fayda var.

Hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler bulunuyor. Açık alanda daha sıcak giyinmek, iyi bir seçenek. Şemsiyenizi yanınızda bulundurmak da önemli. Eğer etkinliğiniz dışarıdaysa, hava durumu tahminlerine göz atmayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde hafif bir mont giymek, vücut sıcaklığını korumanıza yardımcı olur.

Mardin’in hava durumu eşsiz bir gün sunuyor. Hem geçmişe bir yolculuk yapabilirsiniz, hem de doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Hava şartlarını dikkate alarak gün planınızı esnek tutmakta fayda var. Doğa sürprizlerle doludur.