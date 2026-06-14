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Mardin Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için son derece uygundur. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrederken, güneşli ve hafif rüzgarlı bir hava hakim olacaktır. Önümüzdeki günlerde de benzer serin hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu fırsat, ziyaretçilere Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Mardin Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyiflidir. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu, Mardin için serin sayılabilecek bir sıcaklık aralığıdır. Hava genel olarak güneşli geçecektir. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında tahmin edilmektedir. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında seyretmesi beklenmektedir. Bu durum, Mardin'de yazın ortasında daha serin bir hava anlamına gelmektedir.

Serin hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri için uygundur. Mardin yaz aylarında sıcaklıkların hızla yükseldiğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının artabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçmek faydalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Ayrıca, rüzgarın hafif esmesi nedeniyle kapalı alanlarda hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikirdir.

Mardin'de 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça elverişlidir. Önümüzdeki günlerde de benzer serin hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu fırsatı değerlendirerek, Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir zaman olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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