Mardin Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba, Mardin'de hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 1 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları -6 ile -4 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 ile %75 arasında değişecek. Bu koşullarda gün boyunca hava genel olarak soğuk ve bulutlu kalacak.

15 Ocak Perşembe günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları -1 ile 1 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -5 ile -3 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %53 ile %67 arasında değişecek.

16 Ocak Cuma günü hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklıkları -1 ile 0 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -7 ile -4 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 ile %65 arasında olacak.

17 Ocak Cumartesi günü hava daha da ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece olacak. Gece sıcaklıkları -3 ile -1 derece arasında kalacak. Rüzgar doğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 ile %79 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında sabah ve akşam sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı soğuk havayı daha sert hissettirebilir. Cilt koruyucu ürünler kullanmak ve elleri sıcak tutmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yolda kayma riskine karşı tedbirli olunması gerekir. Araçların kış lastikleriyle donatılması güvenliği artıracaktır. Soğuk hava bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Yeterli uyku almak, dengeli beslenmek ve bol su içmek sağlık açısından faydalıdır.