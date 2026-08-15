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Mardin Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 15 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 36-37 dereceye çıkması beklenirken, gece ise 22-23 derece arasında kalacak. Düşük nem oranı ile hissedilen sıcaklık artabilir. 16-18 Ağustos tarihleri arasında hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bu sıcak günlerde dışarıda dikkatli olunmalı ve bol su tüketimi önerilmektedir. Sağlığınızı korumak için serin ortamlarda kalmaya özen gösterin.

Mardin Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 36-37 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük olacak. Bu durum sıcaklık hissini artırabilir. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde, 16-18 Ağustos tarihleri arasında hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Geceleri ise sıcaklık 21-22 dereceye düşecek. Nem oranı yine düşük kalacak. Rüzgar hızı da 10-15 km/saat arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olmak önemli. Bol su tüketmek gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gerekmektedir.

Mardin'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişmeyecek gibi duruyor. Planlarınızı yaparken bu sıcak koşulları göz önünde bulundurmalısınız.

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hava durumu Mardin
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