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Mardin Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 15 Ekim 2026 hava durumu, sıcak ve kuru bir iklim sunuyor. Bugün hava açıktır ve gündüz sıcaklığı 20 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 15-17 dereceye düşecektir. Güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerin yanlarında ceket bulundurmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkta değişiklikler yaşanabilir. Hafta sonunda 22 dereceye ulaşan sıcaklık, sonraki günlerde hafif yağışla değişebilir. Mardin'de dışarıda vakit geçirmek için bu tahminler önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin hava durumu, 15 Ekim Perşembe 2026 tarihinde sıcak ve kuru bir iklim ile dikkat çekiyor. Bugün Mardin'de hava genel olarak açık. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15-17 derece arasında düşecek. Hava durumu, bölgenin özelliklerini yansıtarak, güneşin tadını çıkarmak için uygun bir ortam sunuyor.

Bugünkü hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler için Mardin'de dışarıda vakit geçirmek harika bir fırsat. Güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler, akşam saatlerinde serin hava için yanlarına bir ceket alabilir. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 18-21 derece arasında değişebilir. Hafta sonuna kadar sıcaklık kısmen artabilir. Pazar günü sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Ancak, hafta başında birkaç gün hafif yağış bekleniyor.

Mardin'e gitmeyi planlayanlar, hava durumunu takip etmeli. Havanın değişkenliği nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin bazı önlemler alması önemli. Açık havada zaman geçirecekler, şemsiye veya yağmurluk bulundurmalı. Ayrıca, giyilecek kıyafetlerin mevsim geçişine uygun olması gerekiyor. Bu durum, konforlu bir gün için büyük önem taşıyor.

Mardin'deki bugünkü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler gözlemlenecek. Buralarda yaşayanlar ya da seyahat edenler, bu tahminler sayesinde günlerini daha iyi planlayabilir. Mardin'in havasını yaşamanın tadını çıkarın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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