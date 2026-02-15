Mardin Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı var. Hava sıcaklığı 18 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 5-6 dereceye düşecek. Nem oranı %61. Rüzgar hızı ise 52.6 km/saat. Gün doğumu saati 07:03. Gün batımı saati 17:53.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu genel olarak güneşli. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 19-22 derece aralığında olacak. 17 Şubat Salı gününde sıcaklık 18-20 derece tahmin ediliyor. Bu dönemde hava açık ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı 52.6 km/saat. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olmanız önemli. Güneş ışınları günün en sıcak saatlerinde dik olabilir. Güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almanız gerekmektedir.

Mardin'de 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçireceğiniz etkinlikler yapabilirsiniz.