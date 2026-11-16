Mardin Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin’deki hava durumu 16 Kasım 2026 oldukça ilgi çekici. Sıcaklık 20 derece civarındadır. Bu sıcaklık, bölgenin iklim dinamiklerine uygun. Sabah saatlerinde hava hafif serin. Gün ilerledikçe sıcaklık artar. Gün ortasında sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olacakların güneşten korunması önemlidir. Düşük nem oranı sayesinde hava kuru. Gün içinde hafif rüzgarlar da hissedilmektedir.

Mardin’in tarihi dokusunu keşfetmek için mükemmel bir gün. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak açık alanlarda keyifli bir zaman geçirmeyi sağlar. 20 derecelik sıcaklıkta rüzgar hissiyatı etkileyebilir. Dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar, hafif bir hırka veya ceket almalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dengeli kalacak. 17 Kasım Salı günü sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Gün boyu gün ışığına doymuş bir hava bekleniyor. Bu tarihi şehirde keşif yapmak isteyenler için ideal bir ortam oluşacak. 18 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 21-23 derece arasında olacak. Mardin’in güzelliklerini incelemek için bu tarihte iyi bir fırsat var.

Açık havada etkinlikler planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı. Uzun süreli dış mekân aktivitelerinde güneşten korunmak önemlidir. Sıvı tüketimini artırmak gerekiyor. Hafif giysilerle rahat bir gün geçirmek iyi bir seçenek. Mardin’in muhteşem manzaralarında dolaşırken bu önerilere dikkat edilmesi önemli.

Mardin hava durumu önümüzdeki günlerde ılımlı ve keyif verici olacak. Burası tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Her anın tadını çıkarmak gerekir.